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14:48, 27 декабря 2024Мир

В Норвегии объяснили отказ спасать экипаж российского судна Ursa Major

Норвежский судовладелец заявил, что другое судно плыло на помощь Ursa Major
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jose Maria Rodriguez / Reuters

Норвежские моряки не направились на помощь российскому судну Ursa Major, потерпевшему крушение между Испанией и Алжиром, так как их уже плыл спасать другой корабль. Об этом сообщили представители норвежского судовладельца Bulkship Management, передает агентство Reuters.

«Спасательной операцией занимался Центр координации спасательных операций на море (MRCC) в Картахене [в Испании]. (...) MRCC приказал капитану не брать на борт экипаж судна, который терпел бедствие, потому что их спасательное судно было в пути к месту происшествия», — отмечается в сообщении.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что отказ норвежских моряков спасать экипаж российского корабля Ursa Major говорит об излишней злости и неадекватности многих людей. По его словам, подобный случай лишь очередной раз подтверждает «ненормальность».

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