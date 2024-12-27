В Норвегии объяснили отказ спасать экипаж российского судна Ursa Major

Норвежский судовладелец заявил, что другое судно плыло на помощь Ursa Major

Норвежские моряки не направились на помощь российскому судну Ursa Major, потерпевшему крушение между Испанией и Алжиром, так как их уже плыл спасать другой корабль. Об этом сообщили представители норвежского судовладельца Bulkship Management, передает агентство Reuters.

«Спасательной операцией занимался Центр координации спасательных операций на море (MRCC) в Картахене [в Испании]. (...) MRCC приказал капитану не брать на борт экипаж судна, который терпел бедствие, потому что их спасательное судно было в пути к месту происшествия», — отмечается в сообщении.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что отказ норвежских моряков спасать экипаж российского корабля Ursa Major говорит об излишней злости и неадекватности многих людей. По его словам, подобный случай лишь очередной раз подтверждает «ненормальность».