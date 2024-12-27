В России на школьном стенде повесили фото основателя РДК с одной пометкой

В Петербурге в школе повесили фото основателя РДК с пометкой «герой России»

В Санкт-Петербурге в школе на стенде повесили фото основателя «Русского добровольческого корпуса» (РДК) (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) с одной пометкой. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, в образовательное учреждение вызвали сотрудников полиции. Прибывшие оперативники увидели, что возле стенда на третьем этаже столпились учащиеся и педагоги — внимание всех привлекла приписка «герой России». Она была размещена возле портретов Дениса Капустина и Алексея Левкина (оба внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов), основателя и члена РДК соответственно.

Правоохранителям предстоит выяснить, кто именно распечатал и разместил эти снимки в школе. Была задержана заместитель директора по воспитательной работе. Она категорически отрицает причастность, следователи начали решать вопрос о возбуждении дела по статье об оправдании терроризма.

Ранее сообщалось, что суд в Москве оставил основателя РДК Капустина без наследства.