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08:13, 5 декабря 2024Силовые структуры

Российский суд оставил основателя РДК без наследства

Суд в Москве оставил основателя РДК Капустина без наследства отца
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pogiba Aleksandra / news.ru / Global Look Press

Суд в Москве оставил основателя «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) без наследства и признал за его матерью право собственности на деньги, которые находятся на счетах ее покойного супруга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы, которые имеются в их распоряжении.

По данным агентства, женщина обратилась в суд, чтобы получить деньги в порядке наследования. Капустин же не изъявил желания вступить в права наследования и не обратился с соответствующим заявлением к нотариусу.

Ранее суд лишил основателя РДК и прав на однокомнатную квартиру на востоке столицы, в которой жил его отец. Истцом выступила супруга покойного.

В ноябре Денис Капустин был заочно приговорен к пожизненному лишению свободы за участие во вторжении на территорию Брянской области. Решение вынес российский военный суд.

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