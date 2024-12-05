Российский суд оставил основателя РДК без наследства

Суд в Москве оставил основателя РДК Капустина без наследства отца

Суд в Москве оставил основателя «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) без наследства и признал за его матерью право собственности на деньги, которые находятся на счетах ее покойного супруга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы, которые имеются в их распоряжении.

По данным агентства, женщина обратилась в суд, чтобы получить деньги в порядке наследования. Капустин же не изъявил желания вступить в права наследования и не обратился с соответствующим заявлением к нотариусу.

Ранее суд лишил основателя РДК и прав на однокомнатную квартиру на востоке столицы, в которой жил его отец. Истцом выступила супруга покойного.

В ноябре Денис Капустин был заочно приговорен к пожизненному лишению свободы за участие во вторжении на территорию Брянской области. Решение вынес российский военный суд.