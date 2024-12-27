В России начались рейды по магазинам пиротехники

Baza: в России полиция проводит массовые рейды по магазинам пиротехники

В России на фоне многочисленных запусков фейерверков в отделениях банков и Многофункциональных центров (МФЦ) начались массовые рейды по магазинам пиротехники. Об этом сообщает Baza.

Отмечается, что за последние двое суток в разных регионах России полицейские посетили десятки магазинов пиротехники. Практически везде были выявлены нарушения, пишет издание. Значительная часть фейерверков была изъята.

Кроме того, правоохранителям дано дано указание отдельно проговаривать с продавцами и владельцами магазинов, чтобы они обращали внимание на покупателей. В частности, если ракетную установку хочет купить 80-летняя бабушка, которая постоянно говорит по телефону, то пиротехнику ей лучше не продавать.

Ранее в Москве задержали 62-летнюю женщину, устроившую салют на Красной площади у новогодней елки по указу пообещавших вернуть похищенные деньги.