Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:49, 27 декабря 2024Силовые структуры

Пообещавшие вернуть деньги аферисты заставили россиянку устроить салют на Красной площади

В Москве поймали женщину, устроившую салют на Красной площади по указу аферистов
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве задержали 62-летнюю женщину, устроившую салют на Красной площади у новогодней елки по указу пообещавших вернуть похищенные деньги. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, при задержании оперативникам фигурантка рассказала, что в течение нескольких недель она общалась с неизвестным, который представился сотрудником ФСБ. За это время злоумышленники выманили у женщины 9,3 миллиона рублей, а потом стали запугивать, рассказывая, что эти деньги ушли на спонсирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). В итоге фигурантка встретилась с курьером мошенников, передала ему все накопления, а потом оформила несколько кредитов и заложила свою московскую квартиру. Похитившие у женщины деньги пообещали их вернуть, если она зажжет фейерверк у новогодней елки на Красной площади днем 25 декабря.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге обманутая аферистами на один миллион рублей пенсионерка пришла в банк и зажгла там фейерверк.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Этого прощать нельзя». Медведев ответил на отказ Норвегии спасать российских моряков с Ursa Major

      Украину предупредили о риске дефицита газа

      Мужа Бейонсе заподозрили в надругательстве над несовершеннолетней

      В Сербии решили стать опорой для автомобильной промышленности Германии

      В России отреагировали на слова Вучича о потере Европой веса в мире

      Летевший в Россию самолет AZAL вернулся в Азербайджан

      Российский бизнес стал чаще открывать филиалы в регионах

      КХЛ вынес вердикт по эпизоду с тяжелой травмой Кузнецова

      Старейший мужчина Великобритании объяснил свое долголетие нечеловеческой едой

      Раскрыт заработок проституток-мигранток в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше