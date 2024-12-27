Пообещавшие вернуть деньги аферисты заставили россиянку устроить салют на Красной площади

В Москве поймали женщину, устроившую салют на Красной площади по указу аферистов

В Москве задержали 62-летнюю женщину, устроившую салют на Красной площади у новогодней елки по указу пообещавших вернуть похищенные деньги. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, при задержании оперативникам фигурантка рассказала, что в течение нескольких недель она общалась с неизвестным, который представился сотрудником ФСБ. За это время злоумышленники выманили у женщины 9,3 миллиона рублей, а потом стали запугивать, рассказывая, что эти деньги ушли на спонсирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). В итоге фигурантка встретилась с курьером мошенников, передала ему все накопления, а потом оформила несколько кредитов и заложила свою московскую квартиру. Похитившие у женщины деньги пообещали их вернуть, если она зажжет фейерверк у новогодней елки на Красной площади днем 25 декабря.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге обманутая аферистами на один миллион рублей пенсионерка пришла в банк и зажгла там фейерверк.