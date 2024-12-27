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17:11, 27 декабря 2024Экономика

В России отзовут тысячи автомобилей китайского бренда

Росстандарт: дистрибьютор Kaiyi в России отзовет 19,7 тыс. автомобилей
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Российский дистрибьютор китайского автомобильного бренда Kaiyi (ООО «Каи Рус») отзовет в России 19,7 тысячи автомобилей с целью установки модуля вызова экстренных служб. Соответствующую информацию в пятницу, 27 декабря, опубликовал Росстандарт.

Отозваны будут 1,4 тысячи машин марки Kaiyi X7, почти 4,8 тысячи автомобилей марки Kaiyi X3 и более 13,5 тысячи автомобилей Kaiyi E5, реализованных в прошлом и в текущем годах.

В автомобилях блока обнаружилось отсутствие блока управления системой оповещения экстренных оперативных служб. На изымаемых автомобилях установят отсутствующий блок.

Чтобы понять, подпадают ли их автомобили под изъятие, собственники могут воспользоваться сайтом Росстандарта или сервиса Auto.ru.

Ранее стало известно, что в РФ отзовут 55,6 тысячи автомобилей Skoda и Volkswagen, которые были проданы в 2014-2023 годах. Их длительное функционирование в условиях холостого хода и экстремальных холодов может вызывать накопление электростатического заряда на поверхности топливных магистралей, а в редких случаях — и разрушение материала топливопровода, отметили в Росстандарте.

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