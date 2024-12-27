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10:32, 27 декабря 2024Бывший СССР

В России предрекли упорную борьбу за переговорные позиции в зоне СВО до 20 января

Ходаренок: в зоне СВО до 20 января будет проходить упорная борьба за позиции
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В зоне СВО до 20 января будет проходить упорная борьба за переговорные позиции. Об этом заявил военный обозреватель «Газеты.Ru» полковник в отставке Михаил Ходаренок.

«Обстановка быстро меняется. До этой даты, можно не сомневаться, обе стороны конфликта будут вести упорную и ожесточенную борьбу за "улучшение переговорных позиций"», — заявил Ходаренок.

По его словам, задача-минимум для Вооруженных сил Украины (ВСУ) — удержаться на обороняемых рубежах во что бы то ни стало и нанести поражение подразделениям ВС России, вклинившимся в украинскую оборону.

Ближайшая задача Российской армии заключается, по мнению эксперта, в том, чтобы взять под контроль Часов Яр, Торецк, Покровск, Курахово и выйти на административные границы ДНР и ЛНР.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что легкого урегулирования кризиса на Украине не будет. По его словам, Москва не испытывает иллюзий по этому поводу.

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