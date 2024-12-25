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12:43, 25 декабря 2024Бывший СССР

Лавров предрек нелегкое урегулирование кризиса на Украине

Лавров: легкого урегулирования кризиса на Украине не будет
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexander Zemlianichenko / Reuters

Легкого урегулирования кризиса на Украине не будет. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, Москва не испытывает иллюзий по поводу урегулирования украинского кризиса. «Потому что всем неангажированным наблюдателям давно уже понятно, что разрешить его можно исключительно в контексте договоренностей о надежной безопасности и стабильности в Европе», — заявил дипломат.

Лавров добавил, что эти договоренности должны учитывать интересы России, а также всех других стран. Конкретных государств он не назвал.

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