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20:15, 19 декабря 2024Мир

Лавров высказался о расширении НАТО на восток

Лавров заявил Швейцарии о недопустимости расширения НАТО на восток
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: ALBERTO PIZZOLI / Pool / Reuters

Расширение Североатлантического альянса на восток недопустимо. Об этом в беседе с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщили в российском ведомстве.

«Стороны обменялись мнениями по конфликту вокруг Украины. Министр подробно разъяснил российскую позицию по урегулированию ситуации с акцентом на подходы, которые президент Российской Федерации [Владимир] Путин изложил 14 июня. Отмечена недопустимость расширения НАТО на восток, что стало одной из первопричин нынешней ситуации, сделавшей проведение СВО безальтернативным», — говорится в заявлении.

Глава российского внешнеполитического ведомства также уточнил, что Москве бессмысленно предъявлять согласованные Западом и Киевом ультиматумы, опирающиеся на «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского».

Ранее Путин раскрыл детали беседы с премьер-министром Виктором Орбаном о рождественском перемирии и обмене пленными с Украиной. По его словам, Москва минимум три раза соглашалась на мероприятия подобного рода, но Киев не поддерживает данную инициативу.

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