Путин раскрыл детали беседы с Орбаном о перемирии с Украиной

Путин раскрыл детали беседы с Орбаном о рождественском перемирии с Украиной

Президент России Владимир Путин раскрыл детали беседы с премьер-министром Виктором Орбаном о рождественском перемирии и обмене пленными с Украиной. Об этом российский лидер рассказал в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я думаю, что Виктор не будет на меня сердиться, если я раскрою хотя бы часть нашего разговора… Ну чего это вам стоит на день, на два. Это же рождественское перемирие. Ну ничего противник за эти 2-3 дня сделать не сможет. Я сказал: ну, да. Наверное, это так. Но вы сначала поговорите с украинской стороной», — процитировал разговор политик, отметив, что Москва минимум три раза соглашалась на мероприятия подобного рода.

Путин пояснил, что результатом обращения Орбана к властям Киева стал категорический отказ от перемирия и обмена пленными.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ от рождественского перемирия тем, что премьера Орбана никто не уполномочивал на переговоры между Москвой и Киевом. Украинский лидер также обратил внимание, что у венгерского политика очень теплые отношения с Путиным.