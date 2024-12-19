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18:12, 19 декабря 2024Мир

Путин раскрыл детали беседы с Орбаном о перемирии с Украиной

Путин раскрыл детали беседы с Орбаном о рождественском перемирии с Украиной
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Валерий Шарифулин / POOL / ТАСС

Президент России Владимир Путин раскрыл детали беседы с премьер-министром Виктором Орбаном о рождественском перемирии и обмене пленными с Украиной. Об этом российский лидер рассказал в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я думаю, что Виктор не будет на меня сердиться, если я раскрою хотя бы часть нашего разговора… Ну чего это вам стоит на день, на два. Это же рождественское перемирие. Ну ничего противник за эти 2-3 дня сделать не сможет. Я сказал: ну, да. Наверное, это так. Но вы сначала поговорите с украинской стороной», — процитировал разговор политик, отметив, что Москва минимум три раза соглашалась на мероприятия подобного рода.

Путин пояснил, что результатом обращения Орбана к властям Киева стал категорический отказ от перемирия и обмена пленными.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ от рождественского перемирия тем, что премьера Орбана никто не уполномочивал на переговоры между Москвой и Киевом. Украинский лидер также обратил внимание, что у венгерского политика очень теплые отношения с Путиным.

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