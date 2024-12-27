В России признали мошенничеством снятие порчи

Верховный суд России признал снятие порчи мошенничеством

Верховный суд (ВС) России признал снятие порчи мошенничеством. Решение вынесли на основе дела гадалки, взявшей за услугу три миллиона рублей, сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что мошенница «магическим обрядом» спасала здоровье семьи заказчицы. После проведения она запугивала клиентку ритуалом, который, по ее словам, мог и не сработать.

Деньги, которые приносила женщина, гадалка подменивала на фальшивые, после чего сжигала, забрав себе настоящие купюры.

Ранее в Российской академии наук (РАН) заявили, что гадание на картах Таро является лженаукой, а тарологи — мошенниками. Там подчеркнули, что эффект во время гадания на картах заключается в психологическом подчинении другого человека. В том числе имеются случаи, когда к якобы колдунам и гадалкам обращаются россияне, имеющие смертельные заболевания, что приводит к негативным последствия.