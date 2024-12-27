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19:38, 27 декабря 2024Россия

В России признали мошенничеством снятие порчи

Верховный суд России признал снятие порчи мошенничеством
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Верховный суд (ВС) России признал снятие порчи мошенничеством. Решение вынесли на основе дела гадалки, взявшей за услугу три миллиона рублей, сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что мошенница «магическим обрядом» спасала здоровье семьи заказчицы. После проведения она запугивала клиентку ритуалом, который, по ее словам, мог и не сработать.

Деньги, которые приносила женщина, гадалка подменивала на фальшивые, после чего сжигала, забрав себе настоящие купюры.

Ранее в Российской академии наук (РАН) заявили, что гадание на картах Таро является лженаукой, а тарологи — мошенниками. Там подчеркнули, что эффект во время гадания на картах заключается в психологическом подчинении другого человека. В том числе имеются случаи, когда к якобы колдунам и гадалкам обращаются россияне, имеющие смертельные заболевания, что приводит к негативным последствия.

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