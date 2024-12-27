В России зарегистрировали отечественный препарат от одного вида рака

ФМБА зарегистрировало препарат для лечения рака предстательной железы

Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) зарегистрировало отечественный препарат для лечения рака предстательной железы. Об регистрации импортозамещенного препарата сообщается в Telegram-канале ФМБА.

Агентство уточнило, что речь идет о радиопрепарате «Ракурс (223Ra)», который одновременно уничтожает метастазы и воздействует на болевой синдром, позволяя отказаться от приема дополнительных лекарств.

«Регистрация отечественного препарата позволит снизить логистические задержки и увеличить доступность данной методики лечения для граждан», — рассказали в ФМБА.

24 декабря стало известно, что в России проведут первую фазу клинических испытаний вакцины от рака. В них примут участие 50 онкобольных.