В российском городе работники пожаловались на поборы на нужды СВО

В Волгограде врачей больницы заставили отдать часть зарплаты участникам СВО

Медицинский персонал одной из волгоградских больниц заставили отказаться от части зарплаты в пользу участников специальной военной операции (СВО). Об поборах сообщает издание «Волгоград Онлайн».

Речь идет об однодневном заработке работников, который якобы предписано перечислять в специальный фонд, средства которого пойдут на нужды бойцов.

Медики также заявили о предупреждении не сдавшим деньги, что их «возьмут на заметку». Также персонал больницы проинформировали, что такие сборы станут ежемесячными. «По 100 рублей, получается, должны скинуться даже уборщицы», — отметил собеседник издания из числа сотрудников учреждения, пожелавший остаться анонимным.

Минувшей осенью в Свердловской области более ста человек уволились из городской больницы. Массовый исход работников стал поводом для проверки, организованной региональным Минздравом.