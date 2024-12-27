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12:48, 27 декабря 2024Россия

В российском городе работники пожаловались на поборы на нужды СВО

В Волгограде врачей больницы заставили отдать часть зарплаты участникам СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Медицинский персонал одной из волгоградских больниц заставили отказаться от части зарплаты в пользу участников специальной военной операции (СВО). Об поборах сообщает издание «Волгоград Онлайн».

Речь идет об однодневном заработке работников, который якобы предписано перечислять в специальный фонд, средства которого пойдут на нужды бойцов.

Медики также заявили о предупреждении не сдавшим деньги, что их «возьмут на заметку». Также персонал больницы проинформировали, что такие сборы станут ежемесячными. «По 100 рублей, получается, должны скинуться даже уборщицы», — отметил собеседник издания из числа сотрудников учреждения, пожелавший остаться анонимным.

Минувшей осенью в Свердловской области более ста человек уволились из городской больницы. Массовый исход работников стал поводом для проверки, организованной региональным Минздравом.

ЖЗЛ
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