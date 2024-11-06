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14:31, 6 ноября 2024Россия

После увольнения более 100 медработников в российскую больницу нагрянула проверка

E1.ru: после увольнения врачей в больницу Первоуральска пришли с проверкой
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Russian Look / Globallookpress.com

В Первоуральскую городскую больницу Свердловской области, из которой уволились более 100 медработников, нагрянула внеплановая проверка. Об этом пишет E1.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Как рассказали в ведомстве, целью проверки станет изучение ситуации с массовыми увольнениями.

По информации источника издания, в мероприятиях задействовали 14 специалистов, включая первого замминистра здравоохранения, главного кадровика Минздрава Свердловской области, а также представителей профильных областей медицины. В распоряжении редакции оказалась копия приказа, согласно которому проверка началась 1 ноября и продлится до 25 ноября. В числе ее задач обозначено выявление и пресечение нарушений требований к обеспечению качества и безопасности медицинской деятельности.

В свою очередь, главный врач Первоуральской больницы Александр Рожин заявил изданию, что обеспеченность средним медперсоналом в учреждении составляет 89,9 специалиста на 10 тысяч местных жителей, что выше показателей других больниц региона. «С 1 января по 25 октября 2024 года в больницу были приняты в штат 33 врача и 89 медсестер, — следует из ответа на запрос журналистов. — Количество уволившихся сотрудников никак не превышает количество принятых».

Все валится как карточный домик: уходят ведущие специалисты, а за ними — огромный пул медсестер, глядя на то, во что превращаются службы. Нагрузка на остальных возрастает в разы, что тянет за собой последующие увольнения

Дмитрий Приваловзаведующий травматологическим отделением Первоуральской больницы

О массовом увольнении медработников из городской больницы Первоуральска стало известно 28 октября. По словам сотрудников, с января 2024 года медучреждение покинули больше 100 человек, в том числе врачи, среди которых хирурги, травматологии, рентгенологи, неврологи и гинекологи. Медики рассказали, что такая ситуация сложилась «из-за скотского отношения, неуважения и угроз» со стороны начмеда Юрия Антониади. Сам специалист не согласен с обвинениями.

Ранее сообщалось о массовом увольнении врачей из больницы в Тюменской области. Причиной того, что сразу 16 медиков подали заявления об увольнении, послужили нарушение трудовых прав работников, низкие зарплаты и конфликт с руководством.

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