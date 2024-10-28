Из российской больницы уволились больше ста медработников

Из больницы Первоуральска почти за год уволились 111 медработников

С января 2024 года из городской больницы Первоуральска Свердловской области уволились больше ста медработников. Об этом сотрудники медучреждения рассказали в беседе с E1.ru.

По словам собеседников издания, всего больницу покинули 111 сотрудников: 80 человек среднего медперсонала и 31 врач, среди которых шесть хирургов, шесть травматологов, два рентгенолога, три невролога, а также гинекологи.

Медики связали происходящее с недовольством новым начмедом Юрием Антониади, вступившим в должность зимой. Они направили коллективное письмо с жалобами на него президенту России Владимиру Путину и в аппарат полпреда главы государства в Уральском федеральном округе Артема Жоги. «Эта цифра [в 111 уволившихся] не окончательная, так как заявления об увольнении подаются ежедневно. Работники вынуждены уходить по причине хамства со стороны начмеда», — говорится в обращении.

Под письмом подписался 81 человек. При этом по состоянию на 28 октября уволились только семеро из них.

Как заявил журналистам заведующий травматологическим отделением больницы Дмитрий Привалов, планирующий написать заявление об уходе в ближайшие два дня, медики массово покидают медучреждение «из-за скотского отношения, неуважения и угроз».

Все валится как карточный домик: уходят ведущие специалисты, а за ними — огромный пул медсестер, глядя на то, во что превращаются службы. Нагрузка на остальных возрастает в разы, что тянет за собой последующие увольнения Дмитрий Привалов заведующий травматологическим отделением Первоуральской больницы

Травматолог утверждает, что увольняющимся из его отделения врачам Антониади угрожал своими связями в Минздраве, задействовав которые, лишит их возможности устроиться на новое место в медицинской сфере. Кроме того, со слов Привалова, начмед переписал положение о распределении стимулирующих выплат так, «чтобы в ручном режиме можно было оказывать давление на любого человека, который ему неугоден». Он также якобы неоднократно заявлял, что «чем "дороже" история болезни, тем больше больница получает денег».

Привалов пояснил, что у каждого отделения есть своя норма по заработку денег для больницы, влияющая на стимулирующие выплаты. В травматологии раньше эта планка составляла 5,5 миллиона рублей, а теперь выросла до 6,5 миллиона рублей.

Как утверждают врачи из других отделений медучреждения, даже после появления обращения к президенту Антониади не изменил своего поведения. А из-за продолжающихся увольняться медработников растет нагрузка на оставшийся персонал.

Сам начмед отказался комментировать журналистам массовое увольнение сотрудников больницы, заявив, что подает на нескольких из них в суд.

Главврач больницы Александр Рожин в беседе с изданием заявил, что медучреждение уже подало в суд на инициатора обращения о защите чести и достоинства. По его словам, «главный фигурант обманул многих медиков» и не показал часть письма.

Отвечая на вопрос о жалобах на Антониади, Рожин заявил об отсутствии доказательств его грубого обращения с подчиненными. «Ни одного ведь нет. Ни унижения, ни слова плохого, чтобы голос Антониади звучал [на записи]. Смущает, что ни одного обращения не было в администрацию, сразу был организован демарш сотрудниками одного отделения [травматологии]».

В свою очередь, в региональном Минздраве призвали критически относиться к информации, распространяемой бывшими сотрудниками больницы. «Основная причина их ухода — это их собственный выбор, совершенный после получения предложений от других медицинских учреждений», — заявили в ведомстве изданию.

Ранее сообщалось о массовом увольнении врачей из больницы в Тюменской области. Причиной того, что сразу 16 медиков подали заявления об увольнении, послужили нарушение трудовых прав работников, низкие зарплаты и конфликт с руководством больницы.