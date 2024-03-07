Не пропустить болезнь. Стал известен перечень бесплатных медицинских услуг для россиян. Что в него входит?

Стал известен перечень бесплатных медицинских услуг для россиян. Что в него входит?

Каждый взрослый россиянин по нацпроекту «Здравоохранение» имеет право регулярно проходить бесплатное комплексное медицинское обследование. Его проводят каждые три года, а начиная с 40 лет — ежегодно, даже если нет никаких жалоб на здоровье. Такая диспансеризация помогает выявить опасные заболевания на ранних стадиях и предотвратить их развитие. Как это работает сегодня, изучила «Лента.ру».

Выявить скрытую угрозу

Для эффективной профилактики развития тяжелых заболеваний у взрослых в России проводят регулярную диспансеризацию. Это комплекс мероприятий, который включает профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований для выявления и предупреждения хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития. По итогам диспансеризации определят группу здоровья и в случае необходимости — группу диспансерного наблюдения, если обследование выявит то или иное заболевание, требующее контроля.

Диспансеризация позволяет выявить отклонения здоровья, которые могут привести к развитию тяжелых болезней, и самое главное, диагностировать опасные заболевания на ранней стадии, когда лечение приносит наиболее эффективный результат.

План обследования включает осмотр врачом и проведение исследований для выявления факторов риска и целенаправленной проверки на наличие симптомов болезней органов дыхания, сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, сахарного диабета и глаукомы.

Профилактика и своевременное лечение заболеваний входит в число приоритетных задач национального проекта «Здравоохранение». В этом помогают бесплатные профилактические осмотры и диспансеризация.

Национальный проект «‎Здравоохранение», который реализуется по решению президента России, предоставляет возможность каждому ежегодно проходить комплексное обследование организма

Осмотры и обследования проводят бесплатно, даже если нет жалоб на здоровье, а сам процесс обращения в медицинскую организацию упрощен до предела, чтобы сделать диспансеризацию максимально доступной. Для получения направления нужно иметь только паспорт и полис ОМС.

Диспансеризацию проводят в поликлинике. Для удобства людей предусмотрены разные способы оформления направления. Самый легкий — это записаться в разделе «Здоровье» на портале «Госуслуг». Также можно записаться на диспансеризацию по телефону или обратиться в регистратуру.

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Последовательный контроль

Главная цель диспансеризации состоит в том, чтобы выявить неочевидные проблемы, когда человек не жалуется на здоровье, но в его организме уже тикает бомба замедленного действия, способная привести к необратимым последствиям. А если захватить болезнь в зародыше, то велики шансы восстановить здоровье полностью.

В возрасте от 18 до 39 лет диспансеризацию проводят раз в три года, а начиная с 40 лет здоровье проверяют ежегодно. В зависимости от возраста составлен и план обследований, с учетом наибольших рисков развития того или иного заболевания. Важно помнить, что чем старше вы становитесь, тем важнее следить за состоянием своего организма.

Первый этап диспансеризации составляют профилактический осмотр и медицинские исследования — скрининги для выявления признаков хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития

Также в рамках диспансеризации, но чаще, чем профилактический осмотр, — раз в два года — делают флюорографию для выявления заболеваний дыхательных путей. С 40 лет флюорографию делают ежегодно.

С 18 до 39 лет проводится общий профилактический осмотр, в том числе для выявления онкологических заболеваний, для женщин он обязательно включает скрининг на выявление злокачественных новообразований шейки матки

Людям в возрасте от 40 до 64 лет дополнительно проводят ежегодный скрининг на выявление рака легких. В этот же период однократно в 45 лет проводят скрининг на выявление рака пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки. Раз в два года проводят скрининг толстого кишечника, а женщинам — скрининг на выявление рака молочной железы. Мужчинам с 45 до 60 лет каждые пять лет, а затем еще в 64 года проводят скрининг на выявление рака предстательной железы. С 65 лет скрининг на рак толстого кишечника проводят ежегодно.

По итогам первого этапа диспансеризации терапевт определяет группу здоровья человека, прошедшего профилактический осмотр, и решает, есть ли медицинские показания к проведению дополнительных обследований и осмотров для уточнения диагноза на втором этапе.

Если на первом этапе диспансеризации выявляют признаки заболевания, то вторым этапом проводят дополнительные обследования для постановки и уточнения диагноза

По результатам второго этапа диспансеризации терапевт ставит диагноз, определяет группу здоровья, а если есть показания, то и группу диспансерного наблюдения. В случае необходимости терапевт выдает направление на консультации узких специалистов и медицинские исследования, выходящие за рамки диспансеризации. При подозрении на злокачественные новообразования проводят консультации с онкологом, гинекологом, урологом, дерматовенерологом, проктологом или другим профильным специалистом.

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Сердечно-сосудистые заболевания

Сердечно-сосудистые заболевания остаются в России главной причиной смертности. При этом они успешно поддаются лечению, если только сам заболевший следит за состоянием своего организма и соблюдает рекомендации врачей. Главное — не запускать болезнь. Диспансеризация играет большую роль в выявлении сердечно-сосудистых заболеваний, которые в начальной стадии часто протекают бессимптомно.

Например, о развитии атеросклероза говорит повышение холестерина в крови. Если упустить возможность принять меры на ранней стадии, то развитие атеросклероза может привести к ишемической болезни сердца, атеросклеротическому отторжению сосудов ног, инфаркту миокарда. Атеросклероз сосудов головного мозга несет в себе риск болезни Альцгеймера, инсульта, следствием которого могут стать паралич и слепота.

К серьезным повреждениям структуры головного мозга приводит и гипертония (артериальная гипертензия). Повышенное давление повреждает стенки сосудов, провоцируя ишемический и геморрагический инсульт, нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, стенокардию, ишемическую болезнь сердца, хроническую сердечную и почечную недостаточность, глазное кровоизлияние, отек и атрофию зрительного нерва. И хотя контролировать артериальное давление в наше время совсем просто, очень многие не хотят этим заниматься, пока им не станет совсем плохо.

Измерение артериального давления, электрокардиограмма и тесты на уровень холестерина входят в программу диспансеризации для всех

Также профилактический осмотр включает контроль веса, и это тоже помогает выявлению сердечно-сосудистых заболеваний, так как ожирение провоцирует развитие атеросклероза и сахарного диабета. Чтобы не пропустить развитие болезни, нужно всего лишь воспользоваться возможностью, предоставленной нацпроектом «Здравоохранение», и регулярно проходить диспансеризацию. Усилий для этого требуется совсем немного, при том что на кону стоят здоровье и, может быть, даже сама жизнь.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Онкологические заболевания

Рак многими воспринимается как смертный приговор, хотя в арсенале современной медицины множество средств, способных вернуть здоровье заболевшим. Гораздо проще это сделать, если болезнь выявлена на ранней стадии. В программе диспансеризации диагностика злокачественных онкологических новообразований занимает одно из главных мест.

Профилактический осмотр в рамках диспансеризации охватывает все органы и системы организма. Российской системой здравоохранения отработано выявление таких распространенных онкологических заболеваний, как рак легкого, щитовидной железы, желудка, тонкого и толстого кишечника, кожи, слизистых оболочек, лимфоузлов, ротовой полости, молочных желез, шейки матки у женщин, предстательной железы у мужчин. Анализы крови позволяют выявлять рак печени, гематологические патологии, в том числе лейкемию.

Если во время диспансеризации обнаружатся критические отклонения от нормы, будет назначено более глубокое обследование для выявления их причины. Например, при возникновении подозрений на злокачественное новообразование легкого пациента направляют на компьютерную томографию, позволяющую выявить опухоли размером 2-3 миллиметра. Злокачественные онкологические новообразования желудка, пищевода и двенадцатиперстной кишки выявляют с помощью эзофагогастродуоденоскопии.

Если рак толстого кишечника (колоректальный рак) выявлен на ранней стадии, то лечение в 90 процентах случаев приводит к ремиссии. Скрининг на выявление колоректального рака проводят посредством исследования кала на скрытую кровь иммуногистохимическим качественным или количественным методом. При подозрении на рак толстой кишки проводят либо колоноскопию, либо ректороманоскопию.

в 10 раз удалось сократить смертность от рака шейки матки в России благодаря регулярному цитологическому исследованию мазка шейки матки и цервикального канала

Этот способ исследования позволяет с точностью до 95 процентов выявить рак слизистых оболочек и кожи.

Рак молочной железы занимает первое место по распространенности онкологических заболеваний среди женщин в России. При этом, по данным Минздрава России, почти 74 процента случаев рака молочной железы в стране выявляют на ранней стадии, тогда как по мировым нормам хорошим показателем считается более 64 процентов. Такой показатель обеспечивает диспансеризация, которая включает регулярную маммографию — рентгеновское исследование молочных желез, которое с точностью до 90 процентов выявляет рак на ранней стадии, задолго до появления первых симптомов болезни.

Не упустить возможность диагностировать рак предстательной железы на ранней стадии помогает анализ крови на ПСА (простатический специфический антиген), который входит в программу диспансеризации. Если начать лечение своевременно, то можно справиться с болезнью даже без операций. Кроме того, уровень ПСА в крови может повыситься в результате развития воспалительного процесса в половых органах или доброкачественной аденомы простаты. Так что регулярная диспансеризация, особенно после 40 лет, когда возрастает риск этих заболеваний, для мужчин приобретает особенное значение.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Сахарный диабет

При диспансеризации в любом возрасте обязательно проводится скрининг на сахарный диабет.

Больные сахарным диабетом могут годами не догадываться о своей беде, пока изменения в организме не станут критическими

Поэтому проверка уровня сахара в крови для диагностики болезни имеет особенно важное значение.

Сахарный диабет возникает как следствие нарушения работы эндокринной системы, когда недостаточная выработка гормона инсулина поджелудочной железой препятствует усвоению глюкозы. Это приводит к гипергликемии — стойкому увеличению содержания глюкозы в крови, которое, в свою очередь, вызывает нарушение всех видов обмена веществ в организме: углеводного, жирового, белкового, минерального и водно-солевого. Если не начать лечения, диабет может привести к осложнениям, связанным с поражением сосудов.

Диспансеризация обеспечивает раннюю диагностику сахарного диабета, когда лечение позволяет восстановить здоровье, избежать осложнений, способных привести к тяжелой инвалидности и преждевременной смерти. Современная медицина располагает эффективными средствами для сохранения качества жизни больных сахарным диабетом на уровне здоровых людей, если они четко следуют рекомендациям врача.