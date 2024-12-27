Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:27, 27 декабря 2024Силовые структуры

В российском регионе осудили двоих мужчин за незаконное изготовление оружия

В Челябинской области осудили двоих мужчин за незаконное изготовление оружия
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Челябинской области осудили двоих мужчин за незаконное изготовление оружия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ России по области.

Их судили по статьям 222 («Незаконные приобретение, сбыт, хранение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»), 222.1 («Незаконные приобретение, сбыт, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств»), 163 («Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

По данным ведомства, сотрудники ФСБ в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в сентябре 2023 года на территории Кыштымского городского округа обнаружили тайник с оружием. Оттуда были изъяты нарезное огнестрельное оружие, гранаты, запалы для ручных гранат, имитационные мины и около 1000 патронов различного калибра. В результате проведенных следственных действий были задержаны двое подозреваемых.

Кыштымский городской суд приговорил одного к семи годам колонии и штрафу 50 тысяч рублей, второго к четырем годам. Оба будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в российском регионе осудили местного жителя за незаконное изготовление оружия.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Этого прощать нельзя». Медведев ответил на отказ Норвегии спасать российских моряков с Ursa Major

      Российский полицейский отпустил трех закладчиков за взятку и попал под статью

      Украину предупредили о риске дефицита газа

      Мужа Бейонсе заподозрили в надругательстве над несовершеннолетней

      В Сербии решили стать опорой для автомобильной промышленности Германии

      В России отреагировали на слова Вучича о потере Европой веса в мире

      Летевший в Россию самолет AZAL вернулся в Азербайджан

      Российский бизнес стал чаще открывать филиалы в регионах

      КХЛ вынес вердикт по эпизоду с тяжелой травмой Кузнецова

      Раскрыт заработок проституток-мигранток в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше