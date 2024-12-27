В российском регионе осудили двоих мужчин за незаконное изготовление оружия

В Челябинской области осудили двоих мужчин за незаконное изготовление оружия

В Челябинской области осудили двоих мужчин за незаконное изготовление оружия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ России по области.

Их судили по статьям 222 («Незаконные приобретение, сбыт, хранение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»), 222.1 («Незаконные приобретение, сбыт, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств»), 163 («Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

По данным ведомства, сотрудники ФСБ в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в сентябре 2023 года на территории Кыштымского городского округа обнаружили тайник с оружием. Оттуда были изъяты нарезное огнестрельное оружие, гранаты, запалы для ручных гранат, имитационные мины и около 1000 патронов различного калибра. В результате проведенных следственных действий были задержаны двое подозреваемых.

Кыштымский городской суд приговорил одного к семи годам колонии и штрафу 50 тысяч рублей, второго к четырем годам. Оба будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в российском регионе осудили местного жителя за незаконное изготовление оружия.