В российском регионе полицейские задержали двух мужчин за незаконное хранение оружия

В ДНР задержали двух местных жителей за незаконное хранение оружия

В ДНР задержали двух местных жителей за незаконное хранение оружия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по Донецкой Народной Республике (ДНР).

Им предъявлено обвинение по статье 222.1 («Незаконное приобретение, хранение, ношение боеприпасов, без цели сбыта») УК РФ.

По данным ведомства, в Никитском районе Горловки сотрудники полиции обнаружили у 72-летнего местного жителя два элемента динамической защиты с взрывным веществом более 250 граммов и более 2000 патронов различного калибра. Также в Калининском районе у 30-летнего мужчины изъяли автомат Калашникова и 30 патронов калибра 5,45 миллиметров.

Ранее сообщалось, что в российском регионе осудили двоих мужчин за незаконное изготовление оружия.