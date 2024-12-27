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13:35, 27 декабря 2024Россия

В российском регионе разрешили рассказывающий о вине жертв изнасилования учебник ОБЖ

В Ростовской области разрешили учебник ОБЖ, где в изнасилованиях винят жертву
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

В Ростовской области разрешили использовать учебник по «Основам безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) для девятых классов, в одном из разделов которого говорится о вине жертв изнасилования. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как пояснили изданию, до выхода государственного учебника школы используют в образовательном процессе пособия, которые были приобретены ими ранее и входят в перечень, утвержденный Минпросвещения России. «Данное пособие может использоваться учителями в качестве учебного пособия для ознакомления с отдельными темами предмета ОБЗР», — заявили РБК в правительстве Ростовской области.

Ранее в министерстве образования Тамбовской области сообщили, что вызвавший общественный резонанс учебник ОБЖ имеет неофициальный статус и не используется в учебном процессе.

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До этого на скандальное пособие пожаловались учащиеся из Тамбова. Как рассказала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, в учебнике девушек предостерегали от «кокетничанья» с мужчинами, так как это может стать поводом к изнасилованию. Кроме того, молодым россиянкам, которые собираются в гости, бар или «места, не пользующиеся хорошей репутацией», советуют не надевать короткую юбку и не краситься в «немыслимые цвета», так как это якобы «провоцирует парней и мужчин, воспринимается ими как сигнал».

Согласно информации на обложке, учебное пособие предназначено для девятых классов и выпущено издательством «Дрофа» под редакцией Сергея Вангородского, Михаила Кузнецова и Владимира Латчука.

ЖЗЛ
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