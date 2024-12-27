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11:18, 27 декабря 2024Россия

Власти региона России оценили рассказывающий о вине жертв изнасилования учебник по ОБЖ

В Тамбове заявили о неофициальном статусе обвиняющего жертв насилия учебника
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Учебник по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) для девятого класса, рассказывающий о вине жертв изнасилования, имеет неофициальный статус и не используется в образовательном процессе. Так вызвавшее скандал пособие оценили в министерстве образования Тамбовской области, заявление властей приводит РБК.

Как ранее сообщала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, к ней обратились учащиеся из Тамбова и пожаловались на пособие, в котором девушек предостерегали от «кокетничанья» с мужчинами, так как это может стать поводом к изнасилованию. Авторы учебника заявили, что «многие конфликты и нападения происходят по вине самой жертвы, которая показывает всем своим видом, что она либо «созрела» (...), либо податлива (слишком легкодоступна)».

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В свою очередь, чиновники из упомянутого Мизулиной региона отметили, что обвиняющий жертв в насилии в их адрес учебник не входит в актуальный федеральный перечень от Минпросвещения.

Известно, что России дети и подростки намного чаще, чем взрослые, становятся жертвами разных форм сексуализированного насилия. Число таких преступлений растет. Исследования показали, что чаще всего мишенью становятся девочки в возрасте от 7 до 12 лет, а насильниками — знакомые им взрослые мужчины. В новой федеральной Стратегии комплексной безопасности детства эта проблема обозначена, но пути решения нет.

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