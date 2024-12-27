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11:18, 27 декабря 2024Россия

В российском регионе увеличили выплату за отправку на СВО

В Самарской области выплату за отправку на СВО увеличили до 3,6 миллиона рублей
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Самарской области единоразовую выплату за заключение контракта с Минобороны и отправку на специальную военную операцию (СВО) на Украине увеличили до 3,6 миллиона рублей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.

Выплату в повышенном объеме жители российского региона смогут получить, если успеют подписать контракт в течение месяца — с 1 января по 1 февраля 2025 года.

Кроме того, им будут ежемесячно платить дополнительные 50 тысяч рублей на протяжении девяти месяцев военной службы.

Как уточнил губернатор, вышеизложенные выплаты будут идти дополнительно к тому, что предусмотрено по линии Минобороны. «Принял такое решение, чтобы дополнительно поддержать жителей региона, которые отправляются защищать нашу Родину», — отметил Федорищев.

Ранее на Камчатке некоторым участникам СВО увеличили размер выплат. Речь идет о бойцах, которые получили на фронте тяжелые ранения.

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