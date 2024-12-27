В Санкт-Петербурге открылась новая станция метро «Горный институт»

В Санкт-Петербурге открылась новая станция метро «Горный институт» на Лахтинско-Правобережной линии. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам губернатора города Александра Беглова, станция сможет обслуживать около 100 тысяч пассажиров ежедневно. «Мы шли долго к открытию этой станции, было не просто, было очень много сложностей. Но это знаковое событие», — заявил чиновник.

Тематика станции посвящена истории Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II. Для оформления использовались гранит, мрамор и габбро-диабаз. Примечательная деталь дизайна станции — мозаичные панно на тему горнодобывающей промышленности.

Ранее стало известно, что к 2030 году в Москве откроют более 40 новых станций метро и Московских центральных диаметров (МЦД).