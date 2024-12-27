Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:14, 27 декабря 2024Мир

В США раскрыли количество оставшихся у Украины ракет ATACMS

NYT: у Киева осталось 50 из 500 переданных США ракет ATACMS
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mike Mareen / Shutterstock / Fotodom  

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) осталось только около 50 из 500 переданных ранее США дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников.

Как отмечает газета, весной Вашингтон поставил ВСУ около 500 ракет ATACMS из запасов Пентагона. Уточняется, что Киев якобы не использовал эти ракеты для ударов вглубь России, но применял их для атак по новым российским территориям.

«На тот момент у Украины оставалось всего "десятки ракет" — может быть, около 50», — приводит издание слова источников.

Уточняется, что у Киева на исходе не только ракеты, но и время, поскольку избранный президент США Дональд Трамп уже публично назвал допуск ракет США большой дальности на территорию России «большой ошибкой».

Ранее стало известно, что у ВСУ заканчиваются запасы дальнобойных ракет, переданных западными странами. По словам двух чиновников из стран НАТО, эффективность применения Киевом западных ракет была ограниченной и это не изменило траектории боевых действий.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      РПЦ разжаловала и отправила на пенсию скандально известного митрополита. Бывший прислужник обвинял его в домогательствах

      Россиянам раскрыли пользу глинтвейна

      В России признали мошенничеством снятие порчи

      США наложили санкции на основателя правящей партии Грузии

      Обманувшим 55 пациентов сотрудникам сети медцентров вынесли приговор

      На Украине будущих офицеров ВСУ решили обучить штыковым атакам

      48-летняя Дана Борисова показала лицо спустя четыре месяца после пластики

      В Белом доме отказались отвечать на вопрос о якобы сбитом силами ПВО России Embraer 190

      Определена самая успешная валюта 2024 года

      Россиян предостерегли от главной ошибки при похмелье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше