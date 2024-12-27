NYT: у Киева осталось 50 из 500 переданных США ракет ATACMS

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) осталось только около 50 из 500 переданных ранее США дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников.

Как отмечает газета, весной Вашингтон поставил ВСУ около 500 ракет ATACMS из запасов Пентагона. Уточняется, что Киев якобы не использовал эти ракеты для ударов вглубь России, но применял их для атак по новым российским территориям.

«На тот момент у Украины оставалось всего "десятки ракет" — может быть, около 50», — приводит издание слова источников.

Уточняется, что у Киева на исходе не только ракеты, но и время, поскольку избранный президент США Дональд Трамп уже публично назвал допуск ракет США большой дальности на территорию России «большой ошибкой».

Ранее стало известно, что у ВСУ заканчиваются запасы дальнобойных ракет, переданных западными странами. По словам двух чиновников из стран НАТО, эффективность применения Киевом западных ракет была ограниченной и это не изменило траектории боевых действий.