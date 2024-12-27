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16:15, 27 декабря 2024Мир

На Западе заявили об исчерпании запасов западных ракет у ВСУ

NYT: у Украины заканчиваются запасы западных дальнобойных ракет
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ivan_Sabo / Shutterstock / Fotodom  

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) заканчиваются запасы дальнобойных ракет, переданных западными странами. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По словам двух высокопоставленных чиновников из стран НАТО, эффективность применения Киевом западных ракет была ограниченной, это не изменило траектории боевых действий. Эскалации, которой многие опасались, также не произошло, заявили неназванные чиновники. Они подчеркнули, что Россия в ответ один раз запустила ракету «Орешник».

Американские чиновники предположили, что Москва пытается избежать эскалации конфликта на Украине на фоне победы на выборах республиканца Дональда Трампа и продвижения российских войск.

Ранее сообщалось, что США и НАТО хотят заставить Украину экономить дальнобойные ракеты ATACMS в плане выбора целей и количества их применения из-за ограниченности данного типа вооружений.

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