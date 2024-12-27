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15:07, 27 декабря 2024Мир

На Западе захотели заставить Украину экономить дальнобойные ракеты

NYT: США и НАТО хотят заставить Украину экономить дальнобойные ракеты ATACMS
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Attila Husejnow / Globallookpress.com

США и НАТО хотят заставить Украину экономить дальнобойные ракеты ATACMS в плане выбора целей и количества их применения из-за ограниченности данного типа вооружений. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Представители США и НАТО заявили, что, по их мнению, Украина могла бы быть более рассудительной в отношении количества используемых ракет и более избирательной в выборе целей», — приводит издание слова источников.

Авторы материала отмечают, что подобная реакция стран Запада вызвана фактом небольшого количества ракет, а также скорым приходом к власти избранного президента США Дональда Трампа. Кроме того, западные собеседники добавили, что считают неправильной стратегию Киева, согласно которой западное дальнобойное оружие якобы может переломить ход конфликта.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен объяснил сдержанность России победой в украинском конфликте. Он также предупредил, что в последние недели перед уходом 29 января следующего года нынешнего президента США Джо Байдена с должности может быть крайне опасная эскалация конфликта на Украине со стороны Вашингтона. По его словам, Москва, ответит на атаку Киева американскими ракетами ATACMS применением «Орешника».

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