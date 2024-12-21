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14:08, 21 декабря 2024Мир

На Западе объяснили победой сдержанность России в украинском конфликте

Профессор Дизен объяснил сдержанность России победой в украинском конфликте
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен объяснил сдержанность России победой в украинском конфликте. Об этом он написал в социальной сети X.

Кроме того, по его мнению, США хотели не помочь Украине, а навредить России.

Ранее Дизен предупредил, что в последние недели перед уходом нынешнего президента США Джо Байдена с должности может быть крайне опасная эскалация конфликта на Украине со стороны Вашингтона. Как он допустил, Москва, скорее всего, ответит на атаку Киева американскими ракетами ATACMS применением «Орешника».

В декабре сообщалось, что действующая администрация Байдена контактирует с командой избранного главы США Дональда Трампа по вопросам конфликтов на Украине и в Сирии.

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