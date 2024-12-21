Профессор Дизен объяснил сдержанность России победой в украинском конфликте

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен объяснил сдержанность России победой в украинском конфликте. Об этом он написал в социальной сети X.

Кроме того, по его мнению, США хотели не помочь Украине, а навредить России.

Ранее Дизен предупредил, что в последние недели перед уходом нынешнего президента США Джо Байдена с должности может быть крайне опасная эскалация конфликта на Украине со стороны Вашингтона. Как он допустил, Москва, скорее всего, ответит на атаку Киева американскими ракетами ATACMS применением «Орешника».

В декабре сообщалось, что действующая администрация Байдена контактирует с командой избранного главы США Дональда Трампа по вопросам конфликтов на Украине и в Сирии.