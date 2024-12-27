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15:44, 27 декабря 2024Бывший СССР

В ВСУ назвали число защищающих инфраструктуру огневых групп

Нацгвардия Украины: критическую инфраструктуру защищают 900 огневых групп
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: John Moore / Getty Images

Критическую инфраструктуру Украины защищают 900 огневых групп. Об этом заявил командующий Национальной гвардии республики Александр Пивненко, передает «РБК-Украина».

Он добавил, что из них 500 групп — мобильные и все огневые группы будут превращать в мобильные после получения технической помощи, для того чтобы они могли более результативно действовать.

Ранее оперативное командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Север» заявило, что российские военные поразили украинский критический объект в приграничном с Россией городе Середина-Буда Сумской области. Уточняется, что в населенном пункте произошло 15 взрывов.

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