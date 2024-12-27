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11:08, 27 декабря 2024Бывший СССР

В ВСУ признали поражение критического объекта в приграничном с Россией городе

ОК ВСУ «Север»: поражен критический объект в приграничном с Россией городе
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетВзрывы в Запорожье:

Фото: Leah Millis / Reuters

Российские военные поразили украинский критический объект в приграничном с Россией городе Середина-Буда Сумской области. Это признало оперативное командование (ОК) Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Север» в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Уточняется, что в населенном пункте произошло 15 взрывов. «В результате обстрела повреждены два административных здания, объект критической инфраструктуры», — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что в подконтрольном ВСУ Запорожье была повреждена промышленная инфраструктура. Как уточнялось, в ночь на 27 декабря в городе прозвучал взрыв. До этого о мощной детонации в Запорожье информировал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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