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03:06, 27 декабря 2024Бывший СССР

Рогов заявил о мощном взрыве в Запорожье

Рогов: взрыв в оккупированном ВСУ Запорожье был большой мощности
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВзрывы в Запорожье:

Фото: РИА Новости / Алексей Майшев

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что взрыв в оккупированном Вооруженными силами Украины (ВСУ) городе Запорожье был большой мощности, его природа и последствия уточняются.

«Взрыв был большой мощности. В жилых домах по городу затряслись стекла», — сказал Рогов, добавив, что природа взрыва и последствия уточняются.

Ранее в Запорожье на фоне воздушной тревоги раздался взрыв. На подконтрольной Киеву части Запорожской области была объявлена воздушная тревога.

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