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08:25, 27 декабря 2024Бывший СССР

Стало известно о повреждении инфраструктуры в Запорожье

Промышленная инфраструктура была повреждена в подконтрольном ВСУ Запорожье
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Промышленная инфраструктура повреждена в подконтрольном ВСУ Запорожье. Об этом в Telegram-канале сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.

По его словам, в ночь на пятницу, 27 декабря, в городе прогремел взрыв. «Масштабы разрушений устанавливаются», — подчеркнул он в соцсетях. Однако он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что взрыв в оккупированном Вооруженными силами Украины городе Запорожье был большой мощности, его природа и последствия уточняются.

25 декабря взрывы раздались в подконтрольном Вооруженным силам Украины городе Запорожье на фоне воздушной тревоги. До этого о взрывах в Запорожье сообщалось 20 декабря.

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