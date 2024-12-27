Влияние ключевой ставки на российский бизнес оценили

Глава РСПП рассказал о снижении инвестиционной активности из-за высокой ставки

Привлечение кредитов на инвестиционные цели в России снизилось из-за высокой ключевой ставки. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава РСПП Александр Шохин.

К тому же многие компании сегодня сталкиваются с резким падением, а иногда и обнулением прибыли, указал руководитель РСПП. Снижаться, по его словам, стало и корпоративное кредитование, хотя доля кредитов на обслуживание процентных расходов росла, как и доля кредитов на пополнение оборотных средств.

Компании в России, по словам Шохина, обеспокоены высокой ключевой ставкой и инфляцией. Перед ними встает вопрос поиска баланса между главными макроэкономическими параметрами, действиями властей по поддержке промышленности и целей по достижению финансовой стабильности.

Ранее участники рынка назвали высокую ключевую ставку и жесткое регулирование со стороны Банка России ключевыми вызовами для российских банков в 2025 году. Сложностей, по словам экспертов, добавят и санкции, вызвавшие затруднения с трансграничными платежами. Кредитным организациям придется все время адаптировать свои стратегии с учетом меняющихся обстоятельств.