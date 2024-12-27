Названы вызовы для российских банков в 2025 году

«Ведомости»: ключевая ставка и регулирование ЦБ станут вызовами для банков в РФ

Высокая ключевая ставка и жесткое регулирование со стороны ЦБ станут главными вызовами для российских банков в 2025 году. Такие факторы со ссылкой на опрошенных участников рынка называет газета «Ведомости».

По словам председателя правления ВТБ Андрея Костина, в 2025 году банки столкнутся с резким сокращением кредитования из-за жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), а также вынуждены будут «догонять» базельские надбавки на капитал и новую антициклическую надбавку и надбавку к коэффициентам риска по кредитам крупным компаниям с высоким уровнем долговой нагрузки, которые недавно ввел регулятор.

Как отметил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, 2025 год будет отличаться высокой стоимостью риска, и если банки смогут избежать дефолта, некоторым придется пойти на реструктуризацию. Кроме того, сыграют свою роль и санкции, вызвавшие проблемы с трансграничными платежами,

«С точки зрения возможности генерации прибыли из-за процентного риска, из-за стоимости риска, из-за импортозамещения, которое (по некоторым банкам) влияет на расходы, мы будем иметь снижение нашего авиалайнера», — отметил он.

Согласно прогнозу АКРА, банки в 2025-м будут постоянно адаптировать свои стратегии с учетом меняющихся условий. Усложнение стратегического планирования и трудности управления комплексными рисками могут привести к тому, что они будут отказываться от стратегии активного роста до существенного смягчения ДКП и регуляторного давления. Все это приведет к тому, что темпы роста кредитного портфеля в большинстве сегментов к концу года не превысят 10 процентов, а прибыль не превысит показатели 2024 года.

Средняя полная стоимость потребительских кредитов (ПСК) в крупнейших банках России превысила 34 процента годовых. При этом с 1 января по 31 марта Банк России отменил предельную величину ПСК в 292 процента. Таким образом, большинство кредитных организаций смогут выдавать займы под больший процент.