Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:17, 27 декабря 2024Экономика

Названы вызовы для российских банков в 2025 году

«Ведомости»: ключевая ставка и регулирование ЦБ станут вызовами для банков в РФ
Вячеслав Агапов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Высокая ключевая ставка и жесткое регулирование со стороны ЦБ станут главными вызовами для российских банков в 2025 году. Такие факторы со ссылкой на опрошенных участников рынка называет газета «Ведомости».

По словам председателя правления ВТБ Андрея Костина, в 2025 году банки столкнутся с резким сокращением кредитования из-за жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), а также вынуждены будут «догонять» базельские надбавки на капитал и новую антициклическую надбавку и надбавку к коэффициентам риска по кредитам крупным компаниям с высоким уровнем долговой нагрузки, которые недавно ввел регулятор.

Как отметил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, 2025 год будет отличаться высокой стоимостью риска, и если банки смогут избежать дефолта, некоторым придется пойти на реструктуризацию. Кроме того, сыграют свою роль и санкции, вызвавшие проблемы с трансграничными платежами,

Материалы по теме:
Падение Европы, сильный юань и конец доллара. Какие испытания обрушатся на экономику мира в 2025 году?
Падение Европы, сильный юань и конец доллара.Какие испытания обрушатся на экономику мира в 2025 году?
17 декабря 2024
«Это просто безумие» Ключевая ставка может еще вырасти. Почему Банк России не остановится?
«Это просто безумие»Ключевая ставка может еще вырасти. Почему Банк России не остановится?
28 ноября 2024

«С точки зрения возможности генерации прибыли из-за процентного риска, из-за стоимости риска, из-за импортозамещения, которое (по некоторым банкам) влияет на расходы, мы будем иметь снижение нашего авиалайнера», — отметил он.

Согласно прогнозу АКРА, банки в 2025-м будут постоянно адаптировать свои стратегии с учетом меняющихся условий. Усложнение стратегического планирования и трудности управления комплексными рисками могут привести к тому, что они будут отказываться от стратегии активного роста до существенного смягчения ДКП и регуляторного давления. Все это приведет к тому, что темпы роста кредитного портфеля в большинстве сегментов к концу года не превысят 10 процентов, а прибыль не превысит показатели 2024 года.

Средняя полная стоимость потребительских кредитов (ПСК) в крупнейших банках России превысила 34 процента годовых. При этом с 1 января по 31 марта Банк России отменил предельную величину ПСК в 292 процента. Таким образом, большинство кредитных организаций смогут выдавать займы под больший процент.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле отреагировали на отказ норвежского судна спасать российских моряков

      В Китае назвали фатальный недостаток электрокаров Tesla

      В Кремле отказались давать преждевременные оценки авиакатастрофе в Казахстане

      Правящая партия Южной Кореи подала иск из-за очередного импичмента

      Военные Армии России уничтожили более 10 украинских FPV-дронов за минуту

      В российском регионе разрешили рассказывающий о вине жертв изнасилования учебник ОБЖ

      Мужчина «воскресил» кота с помощью искусственного интеллекта на Рождество

      Появились новые подробности о боях в Курской области

      Боец СВО десять дней притворялся мертвым ради выхода из окружения под Курском

      У генсека НАТО поинтересовались ходом расследования диверсии на «Северных потоках»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше