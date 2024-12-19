Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:41, 19 декабря 2024Экономика

Стоимость кредитов в России взлетела

Известия: средняя стоимость потребкредитов в России превысила 34 процента
Вячеслав Агапов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Средняя полная стоимость потребительских кредитов (ПСК) в крупнейших банках России превысила 34 процента. О взлетевших ценах займов сообщает газета «Известия».

За два месяца ПСК (в нее входят процент по кредиту и все дополнительные платежи) выросла на 1,4 процентного пункта. При этом минимальная стоимость кредитов достигла в среднем 28,8 процента (плюс три процентных пункта за два месяца). Как отмечают эксперты, тенденция говорит об ожидании банками нового повышения ключевой ставки.

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), средний срок займа в октябре составлял 2,5 года, с учетом средней ПСК, переплата по нему составит порядка 44 процентов. По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, банкам приходится повышать стоимость кредитов по мере ужесточения политики ЦБ. При этом спрос на высокодоходные депозиты значительно выше, чем спрос на дорогие кредиты, — банкам сейчас «отдают» гораздо больше, чем раньше, добавил экономист Андрей Бархота.

Материалы по теме:
«Это просто безумие» Ключевая ставка может еще вырасти. Почему Банк России не остановится?
«Это просто безумие»Ключевая ставка может еще вырасти. Почему Банк России не остановится?
28 ноября 2024
«Светлое будущее может не наступить» На российском рынке недвижимости созрел пузырь. Что будет с ценами на квартиры?
«Светлое будущее может не наступить»На российском рынке недвижимости созрел пузырь. Что будет с ценами на квартиры?
6 декабря 2024

В октябре выдачи кредитов упали почти на треть в сравнении с сентябрем. Как отмечают в ОКБ, за 10 месяцев 2024-го финансовые организации оформили ссуды на 4,66 триллиона рублей. В то же время россияне принесли в банки 7,4 триллиона рублей, добавил Чернов.

С 1 октября 2025 года Центробанк обяжет кредитные организации требовать у физлиц официальные документы о доходах при выдаче займов на сумму свыше миллиона рублей. Исторически розничное кредитование в РФ осуществлялось без официальной верификации доходов, на основании косвенных подтверждений и анкет «по форме банка», а платежеспособность клиентов анализировалась на основе данных бюро кредитных историй и об их расходах.

В ноябре 2024 года в России выдали 82,9 тысячи автокредитов. Как сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), по сравнению с октябрем количество упало на 30,4 процента. А за последние два месяца выдача этих займов снизилась на 51,3 процента. Если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года, то число выданных автокредитов уменьшилось на 15,4 процента.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путину доложили о больших нарушениях при организации учебного процесса в Минпросвещения

      Экс-глава инспекции УФСИН требовал от работников отдавать ему премии и был осужден

      В ЕС признали неготовность к приходу Трампа в Белый дом

      Российский бизнес приготовился к повышению цен

      Стало известно о связанном с Трампом приказе группировке ВСУ в Курахово

      У выброшенной с балкона возлюбленным 14-летней россиянки не пострадал ни один орган

      Микропластик связали с раком и воспалением легких

      Раскрыт заработок российских звезд на рекламе

      Россиянка случайно оказалась в «списках террористов» и была депортирована из Турции

      В Совфеде поддержали увеличение штрафов за нарушение ПДД в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше