Стоимость кредитов в России взлетела

Известия: средняя стоимость потребкредитов в России превысила 34 процента

Средняя полная стоимость потребительских кредитов (ПСК) в крупнейших банках России превысила 34 процента. О взлетевших ценах займов сообщает газета «Известия».

За два месяца ПСК (в нее входят процент по кредиту и все дополнительные платежи) выросла на 1,4 процентного пункта. При этом минимальная стоимость кредитов достигла в среднем 28,8 процента (плюс три процентных пункта за два месяца). Как отмечают эксперты, тенденция говорит об ожидании банками нового повышения ключевой ставки.

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), средний срок займа в октябре составлял 2,5 года, с учетом средней ПСК, переплата по нему составит порядка 44 процентов. По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, банкам приходится повышать стоимость кредитов по мере ужесточения политики ЦБ. При этом спрос на высокодоходные депозиты значительно выше, чем спрос на дорогие кредиты, — банкам сейчас «отдают» гораздо больше, чем раньше, добавил экономист Андрей Бархота.

В октябре выдачи кредитов упали почти на треть в сравнении с сентябрем. Как отмечают в ОКБ, за 10 месяцев 2024-го финансовые организации оформили ссуды на 4,66 триллиона рублей. В то же время россияне принесли в банки 7,4 триллиона рублей, добавил Чернов.

С 1 октября 2025 года Центробанк обяжет кредитные организации требовать у физлиц официальные документы о доходах при выдаче займов на сумму свыше миллиона рублей. Исторически розничное кредитование в РФ осуществлялось без официальной верификации доходов, на основании косвенных подтверждений и анкет «по форме банка», а платежеспособность клиентов анализировалась на основе данных бюро кредитных историй и об их расходах.

В ноябре 2024 года в России выдали 82,9 тысячи автокредитов. Как сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), по сравнению с октябрем количество упало на 30,4 процента. А за последние два месяца выдача этих займов снизилась на 51,3 процента. Если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года, то число выданных автокредитов уменьшилось на 15,4 процента.