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12:22, 17 декабря 2024Экономика

Россияне охладели к одному виду кредитов

НБКИ: количество выданных в РФ автокредитов упало больше чем на 30 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В ноябре 2024 года в России выдали 82,9 тысячи автокредитов. Об этом «Ленте.ру» сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с октябрем это количество упало на 30,4 процента. А за последние два месяца выдача этих займов снизилась на 51,3 процента. Если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года, то число выданных автокредитов уменьшилось на 15,4 процента.

Кроме того, убывает и объем выданных автозаймов. По сравнению с октябрем в ноябре он сократился на 33,5 процента, до 110,1 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что по сравнению с октябрем в ноябре средняя цена нового автомобиля увеличилась лишь на 1 процент и составила около 3,7 миллиона рублей.

Между тем продажи новых легковых машин рухнули до 121,88 тысячи штук. Ноябрьское падение оценивается как минус 28,8 процента.

По прогнозам, в начале 2025 года Россию ждет 10-20-процентное падение спроса на новые автомобили.

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