Продажи новых автомобилей в России обрушились

«Автостат»: в ноябре продажи новых легковых машин в России упали на 28,8 %

В ноябре продажи новых легковых машин в России упали до 121,88 тысячи штук. Об этом со ссылкой на данные «Автостата» сообщает «Коммерсантъ».

По сравнению с прошлым месяцем показатели авторынка обрушились на треть (минус 28,8 процента). Как отмечают часть продаж перетянули на себя сентябрь и октябрь: россияне старались приобрести автомобиль до индексации утильсбора, чтобы сэкономить на покупке. Также свою роль сыграло ужесточение денежно-кредитной политики со стороны Центробанка, сделавшее кредиты менее доступными.

По словам эксперта агентства Сергея Удалова, в октябре продажи легковых машин побили рекорд за последние 3,5 года, и мог несколько сказаться эффект высокой базы.

«Первая неделя ноября была наиболее шоковой: минус 60 процентов к первой неделе октября». «Ключевой фактор — ограничения в одобрениях по автокредитам покупателям, а также рост ключевой ставки ЦБ», — добавил гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

Лидером продаж в ноябре стала Lada — российский бренд занял 31 процент рынка. В годовом выражении продажи выросли на 15,9 процента, до 37,85 тысячи единиц, а в месячном — упали на 7,7 процента. Самыми популярными иномарками стали автомобили китайской Haval (плюс 7,1 процента и 15,43 тысячи штук). В тройку лидеров также вошла Chery — ее продажи снизились на 2,2 процента, до 11,06 тысячи машин. На четвертом и пятом месте расположились Geely и Changan.

Представитель компании-поставщика автомобилей MD_Cars Татьяна Малышева заявила, что подорожание машин в России будет симметричным резким скачкам курса валют. Ни о какой плавности роста цен речи идти не может. Дополнительно автомобили вырастут в цене в январе из-за нового повышения ставок по утильсбору.