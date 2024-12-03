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05:01, 4 декабря 2024Экономика

Предсказано будущее цен на авто в России

Автоэксперт Малышева: подорожание машин будет симметрично скачкам курса валют
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Если на рынке будут резкие скачки курса валют, симметричным будет и подорожание машин, полагает представитель компании-поставщика автомобилей MD_Cars Татьяна Малышева. Будущее цен на авто в России она предсказала в беседе с «Лентой.ру».

«Все автомобили дорожают из-за курса валют, соответственно, сейчас курс значительно вырос. Если будет расти еще больше, больше будет и подорожание транспорта. Ни о какой плавности речи идти не может. К тому же в январе новые ставки по утилю — они значительно выше текущих. Это касается и гибридов, и всех остальных авто. На эту цену еще с каким-то плюсом будет удорожание», — поделилась автоэксперт.

Она добавила, что говорить о том, что какие-то марки будут дорожать, а какие-то нет — поспешно, так как рост курса в любом случае будет отражаться на закупке машин. «Допустим, если дилеры в изобилии привезли разные марки, у них складские запасы, и они закупали по меньшему курсу, у них есть возможность стабилизировать прежнюю цену, но им это невыгодно, ведь не будет прибыли, чтобы закупить новый товар по уже новому курсу», — пояснила Малышева.

Ранее дилеры прогнозировали, что из-за существенного снижения курса рубля автомобили, официально поставляемые в Россию, подорожают до конца года в пределах одного-пяти процентов.

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