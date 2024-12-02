Цены на автомобили пойдут вверх из-за курса рубля

«Ъ»: российские дилеры ждут роста цен на автомобили из-за снижения курса рубля

До конца года автомобили, поставляемые в Россию официально, подорожают в пределах от одного до пяти процентов из-за существенного снижения курса рубля. Об этом со ссылкой на опрос дилеров пишет «Коммерсантъ».

При этом ряд представителей рынка не исключает роста цен на 15 процентов при сохранении волатильности, но большинство собеседников издания учитывают и сдерживающие факторы, которые препятствуют взлету.

В частности, Сергей Удалов из «Автостата» напомнил, что в отрасли есть конкуренция, а значит, продавцы и производители должны быть осторожны с ценовой политикой. Глава дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин добавил, что компании, как правило, стремятся показать хорошие результаты продаж в декабре, чтобы закрыть год позитивно, поэтому они постараются сдержать переписывание ценников на какое-то время.

В свою очередь, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков считает, что стоимость будет расти не столь сильно из-за большого объема стоков автомобилей у дилеров и импортеров.

Удалов и Кадаков согласны, что вырастет стоимость не только импортируемых, но и российских машин, так как у них значительная доля иностранных комплектующих. А Житнухин отмечает, что цены на автомобили с пробегом будут вести себя таким же образом.

Собеседники издания согласны, что в начале 2025 года начнется пересмотр ценников и из-за очередной индексации утилизационного сбора. Возможно, это обстоятельство подстегнет спрос в декабре, хотя сейчас на нем фиксируется охлаждение.

Ранее исполнительный директор ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Игорь Чикин предположил, что отрасль в среднесрочной перспективе столкнется с волной банкротства из-за роста ключевой ставки Центробанка. При этом он заметил, что рентабельность от продаж китайских машин в России крайне низка.

