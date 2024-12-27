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11:16, 27 декабря 2024Экономика

Российским банкам спрогнозировали падение прибыли

АКРА: чистая прибыль российских банков в 2025 году может упасть на 10 процентов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В следующем году чистая прибыль российских банков будет находиться в диапазоне от 3,6 триллиона до 4,1 триллиона рублей, что в негативном варианте означает ее падение на десять процентов. Такой прогноз со ссылкой на исследование АКРА приводит «Коммерсантъ».

По итогам уходящего года прибыль, скорее всего, превысит четыре триллиона рублей, что станет очередным рекордом. Благодаря росту чистых процентных и комиссионных доходов отрасль компенсировала падение дохода от операций на финансовых рынках.

Однако отрицательная переоценка ценных бумаг может привести к тому, что совокупный финансовый результат окажется хуже прошлогодних 3,3 триллиона рублей. Эксперты отмечают, что способность банковской системы продолжать активный рост исчерпывается, а риски ухудшения кредитного портфеля в корпоративном и розничном секторах растут.

Угрозу создает высокая ключевая ставка, на которой из-за перегрева экономики настаивает Центробанк. По оценке АКРА, объем кредитов компаниям, чья платежеспособность может вскоре сильно сократиться, достигает до 20 процентов от общего портфеля.

Стоимость риска по корпоративным кредитам по сравнению с первым кварталом выросла в 2,5 раза, до 0,5 процента, а объем проблемных кредитов, то есть без покрытия резервами или качественным залогом, достиг 3,1 триллиона рублей. При этом уже в ноябре все сегменты кредитования находились на минимуме с 2022-2023 годов.

Ранее сообщалось, что средняя полная стоимость потребительских кредитов (ПСК) в крупнейших банках России превысила 34 процента годовых. При этом с 1 января по 31 марта Банк России решил отменить предельную величину ПСК, которая в настоящее время составляет 292 процента. Таким образом, большинство кредитных организаций смогут выдавать займы под больший процент.

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