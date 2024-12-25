Центробанк разрешит выдавать кредиты по ставке выше 292 процентов

ЦБ приостановит ограничения на полную стоимость потребкредитов с января по март

Совет директоров Банка России решил приостановить ограничения на полную стоимость потребительского кредита (ПСК) в период с 1 января по 31 марта 2025 года. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

В настоящее время действует ограничение в размере 292 процентов годовых, после его снятия клиенту смогут выдать кредит по ставке выше. Под ПСК подразумевают все затраты на обслуживание займа, в том числе платежи в пользу третьих лиц и комиссии.

Разрешение действует для банков, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, ломбардов по всем видам потребкредитов, а также для микрофинансовых организаций по отдельным категориям займов.

Как объяснил регулятор, нынешние условия могут привести к сокращению доступности кредитов для граждан и увеличить риски манипулирования расчетом ПСК таким образом, что он все равно был бы выше 292 процентов.

Основной причиной временного отказа от регулирования в Центробанке назвали существенное изменение ситуации на рынке. Дело в том, что расчет ПСК ведется на основании ситуации предыдущих кварталов.

Так, в четвертом квартале действуют ограничения, установленные на основании ставок во втором квартале. Однако ключевая ставка, на основании которой формируют свои предложения банки, с того момента выросла почти на треть. А дополнительное ужесточение регулирования, как указывала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, привело к тому, что в реальности банки выдают кредиты под процент, который можно было бы ожидать при ключевой ставке 24 процента. Также эту причину назвали основной в решении не поднимать ставку выше 21 процента.

