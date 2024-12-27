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23:44, 27 декабря 2024Мир

Во Франции отреагировали на угрозы в адрес Зурабишвили

В МИД Франции назвали угрозы в адрес Зурабишвили неприемлемыми
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Georgia Presidential Admin / Xinhua / Global Look Press

Угрозы ареста в адрес действующего президента Грузии Саломе Зурабишвили являются неприемлемыми. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил министр-делегат по вопросам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад.

«Угрозы тюремного заключения президента со стороны "Грузинской мечты" неприемлемы и несовместимы с какой-либо перспективой европейской интеграции. Насилие и запугивание демонстрантов должны прекратиться», — написал он.

Аддад также подчеркнул, что Париж продолжает поддерживать «европейские и демократические устремления грузинского населения».

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору оценил действия президента Грузии словами «позорно и жалко». «Саломе до сих пор отказывается уйти с поста президента. У них действительно нет задней передачи», — написал он.

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