Действия президента Грузии оценили словами «позорно и жалко»

Журналист Христофору: Зурабишвили опозорилась, говоря о свержении власти

Действия президента Грузии Саломе Зурабишвили, отказывающейся покидать пост после истечения полномочий 29 декабря, опасны и позорны. Так позицию лидера проходящих в Грузии антиправительственных протестов на своей странице в социальной сети X оценил кипрский журналист Алекс Христофору, также назвавший ее попытки сохранить власть жалкими.

«Позорно, жалко и опасно. Саломе [Зурабишвили] до сих пор отказывается уйти с поста президента. У них действительно нет задней передачи», — написал Христофору.

Пост журналиста стал реакцией на объявление Зурабишвили о начале подготовки к новым парламентским выборам в стране, которое было сделано после встречи с представителями оппозиции. По ее словам, готовится документ, в котором будут прописаны условия, необходимые для проведения еще одного голосования.

Ранее президент Грузии пригрозила «падением режима» правящей партии страны «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». По словам Зурабишвили, ее оппоненты должны пойти на уступки и компромиссы.