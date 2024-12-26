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11:36, 26 декабря 2024Интернет и СМИ

Действия президента Грузии оценили словами «позорно и жалко»

Журналист Христофору: Зурабишвили опозорилась, говоря о свержении власти
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Jay Kogler / Globallookpress.com

Действия президента Грузии Саломе Зурабишвили, отказывающейся покидать пост после истечения полномочий 29 декабря, опасны и позорны. Так позицию лидера проходящих в Грузии антиправительственных протестов на своей странице в социальной сети X оценил кипрский журналист Алекс Христофору, также назвавший ее попытки сохранить власть жалкими.

«Позорно, жалко и опасно. Саломе [Зурабишвили] до сих пор отказывается уйти с поста президента. У них действительно нет задней передачи», — написал Христофору.

Пост журналиста стал реакцией на объявление Зурабишвили о начале подготовки к новым парламентским выборам в стране, которое было сделано после встречи с представителями оппозиции. По ее словам, готовится документ, в котором будут прописаны условия, необходимые для проведения еще одного голосования.

Ранее президент Грузии пригрозила «падением режима» правящей партии страны «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». По словам Зурабишвили, ее оппоненты должны пойти на уступки и компромиссы.

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