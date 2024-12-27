Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:54, 27 декабря 2024Россия

Военный указал на признак скорого выхода ВСУ из Курской области

Военный эксперт Дандыкин: ВСУ не смогут долго удерживать Курскую область
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не способны долго удерживать позиции в Курской области с текущими потерями, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он указал на признак скорого выхода ВСУ из российского региона.

«ВСУ, видимо, пошли в наступление — отсюда огромные потери в 600 человек за сутки, это целый батальон. Обычно потери у них — 200-300 человек. Судя по темпам потерь, скоро эта эпопея закончится. Может, уже не в этом году, но, вероятно, за праздники», — допустил Дандыкин.

Он объяснил большие потери ВСУ на курском направлении тем, что военнослужащие не могут отказаться от выполнения приказов, а руководство пытается сделать все для того, чтобы удержаться в регионе до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

«Думаю, наши военные отобьют Курскую область раньше. Бои идут очень жестокие, интенсивные, враг атакует, контратакует. А у наступающих потери всегда выше», — заключил военный эксперт.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли на курском направлении более 600 бойцов. Кроме того, Киев лишился 4 танков, 4 бронетранспортеров, 24 боевых бронемашин, 20 автомобилей и ряда другой техники.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В авиакомпании AZAL назвали вероятную причину крушения самолета в Казахстане

      ФСБ задержала россиянина за перевод денег в США запрещенному в России ФБК

      Высмеявшая девочку-квадробера певица рассказала о планах завершить карьеру «на пике»

      Возлюбленную Лиама Пейна захотели допросить

      Россиянина спасли от камня в мочевом пузыре размером с куриное яйцо

      Боец ВСУ предрек битву за Днепропетровскую область

      Влияние ключевой ставки на российский бизнес оценили

      Роскомнадзор предложил критерии для блокировки пропаганды чайлдфри

      Стилист Бузовой рассказал о свадебном платье для нее

      Путин образовал научно-экспертный совет Совбеза

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше