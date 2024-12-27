Военный эксперт Дандыкин: ВСУ не смогут долго удерживать Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не способны долго удерживать позиции в Курской области с текущими потерями, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он указал на признак скорого выхода ВСУ из российского региона.

«ВСУ, видимо, пошли в наступление — отсюда огромные потери в 600 человек за сутки, это целый батальон. Обычно потери у них — 200-300 человек. Судя по темпам потерь, скоро эта эпопея закончится. Может, уже не в этом году, но, вероятно, за праздники», — допустил Дандыкин.

Он объяснил большие потери ВСУ на курском направлении тем, что военнослужащие не могут отказаться от выполнения приказов, а руководство пытается сделать все для того, чтобы удержаться в регионе до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

«Думаю, наши военные отобьют Курскую область раньше. Бои идут очень жестокие, интенсивные, враг атакует, контратакует. А у наступающих потери всегда выше», — заключил военный эксперт.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли на курском направлении более 600 бойцов. Кроме того, Киев лишился 4 танков, 4 бронетранспортеров, 24 боевых бронемашин, 20 автомобилей и ряда другой техники.