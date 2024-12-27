Минобороны России: за сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 600 бойцов

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на курском направлении более 600 бойцов. Информацию об этом журналистам раскрыли в Минобороны России в ходе брифинга о ситуации в Курской области.

Кроме того, Киев лишился четырех танков, четырех бронетранспортеров, 24 боевых бронемашин, 20 автомобилей, двух боевых машин пехоты, включая одну Bradley производства США, а также семи артиллерийских орудий, в том числе самоходной артиллерийской установки «Богдана» и шести минометов.

Всего с начала вторжения в российский регион Украина потеряла на курском направлении свыше 44 570 военнослужащих, 259 танков, 199 боевых машин пехоты, 141 бронетранспортер, 1345 боевых бронемашин, 1211 автомобилей, 332 артиллерийских орудия, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов и другую технику, в том числе западную.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии пообещал, что населенные пункты Курской области, разрушенные в результате боевых действий, обязательно восстановят. По его словам, на эти цели уже выделено около 108 миллиардов рублей.

Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа. Обстреляв приграничный город Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома.