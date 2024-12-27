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16:09, 27 декабря 2024Экономика

Возможность резкого подорожания некоторых напитков оценили

Союзнапитки: для сдерживания цен на безалкогольные напитки делается все
Кирилл Луцюк

Фото: Андрей Бортко / Коммерсантъ

Российские производители безалкогольных напитков не заинтересованы в резком повышении цен на их продукцию и делают все возможное, чтобы не допустить этого. Об этом сообщили представители Союза производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки), передает агентство ТАСС.

По их словам, форсированное увеличение стоимости чревато падением продаж, что в свою очередь скверно сказывается на прибыльности бизнеса и его инвестиционных возможностях. В то же время производители признали, что рост цен может происходить в рамках общих инфляционных процессов и обусловлен такими факторами, как колебания курса валют, рост стоимости на сырье и оборудование, а также затраты на логистику.

При этом в союзе констатировали, что им сложно прогнозировать цены на 2025 год, так как те будут зависеть от множества экономических факторов.

Ранее появился прогноз, что с начала 2025 года безалкогольные напитки в России могут подорожать на 9-15 процентов. Причинами такой динамики называют рост акцизов на сахаросодержащую продукцию, а также издержек, в том числе на упаковку, логистику и сырье.

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