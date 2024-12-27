Россиян предупредили о подорожании безалкогольных напитков

«Ъ»: с нового года цены на безалкогольные напитки могут вырасти до 15 процентов

С начала следующего года стоимость безалкогольных напитков в России может увеличиться в диапазоне от 9 до 15 процентов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на производителей.

Сразу шесть компаний и дистрибуторов, включая «Черноголовку», «Сады Придонья» и «Боржоми» предупредили ретейлеров о повышении цен с нового года. Причиной они назвали увеличение акцизов на сахаросодержащую продукцию и рост издержек, в том числе на упаковку, логистику и сырье.

«Мултон Партнерс» (в число ее брендов входит сок «Добрый»), в частности, собирается поднять стоимость напитков на 9,1 процента. При этом соки подорожают на 9,3 процента, а кофе — на 11,3 процента.

Стоимость продукции «Рычал-су» вырастет на 15 процентов. Помимо уже названных выше причин, на ситуацию влияет высокая инфляция и ослабление рубля, заключили в компании.

В конце октября Госдума приняла во втором и третьем чтениях проект закона, предусматривающего внесение изменений в Налоговый кодекс. В нем прописали увеличение акцизов на алкогольные напитки и безалкогольную продукцию, в которой содержится сахар. Последний был увеличен с 7 до 10 рублей за литр.