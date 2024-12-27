Врач предупредила о симптомах опасной боли в горле

Терапевт Каневская назвала опасной боль в горле, сопровождающуюся потерей голоса

Терапевт, доктор медицинских наук Светлана Каневская предупредила, что в некоторых случаях боль в горле может быть крайне опасна. Какие именно симптомы нельзя игнорировать, врач рассказала «Ленте.ру».

По словам Каневской, не стоит заниматься самолечением, если боль в горле длится больше пяти дней, вызывает проблемы с глотанием или сном, а также сопровождается температурой выше 38 градусов. Боль в горле с отеком миндалин, потерей голоса или слуха — тоже веские причины обратиться за медицинской помощью, добавила доктор.

«Также в запущенных случаях при боли в горле могут развиться нарушение равновесия при ходьбе, боль в ушах, припухлость на шее и увеличение лимфоузлов. Все эти сигналы указывают на тяжелое течение болезни. Справиться с ситуацией способны только специалисты, которые благодаря адекватной терапии минимизируют риск угроз здоровью и жизни», — подвела итог терапевт.

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Ранее Каневская рассказала, что питание играет одну из решающих ролей в профилактике сердечных болезней. Она отметила, что соль, сахар и трансжиры в больших количествах способны навредить здоровью сердечно-сосудистой системы.