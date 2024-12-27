ВС России стали закрепляться после прорыва в Старице

Марочко: ВС РФ стали закрепляться после прорыва в Старице Харьковской области

Российские военнослужащие закрепляются на новых рубежах и позициях после прорыва линии обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Старице Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Касаемо Старицы: сейчас наши войска после рывка закрепляются на новых рубежах и позициях и готовятся к дальнейшему продвижению на этом участке», — сказал он.

Ранее российские военные использовали бреши в обороне ВСУ в Загрызово Харьковской области, чтобы зайти в село. По словам Марочко, бреши образовались из-за оттягивания украинских сил для восполнения потерь.

