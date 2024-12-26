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08:37, 26 декабря 2024Бывший СССР

Российские военные использовали бреши в обороне ВСУ в Загрызово и зашли в село

Марочко заявил о заходе ВС РФ в Загрызово Харьковской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные использовали бреши в обороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Загрызово Харьковской области, чтобы зайти в село. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, которого цитирует ТАСС.

Бреши образовались из-за оттягивания сил ВСУ и средств для восполнения потерь, объяснил он. Марочко добавил, что Вооруженные силы России взяли под контроль важные опорные пункты украинских войск.

25 декабря стало известно, что российские военнослужащие установили флаг РФ в городе Лозовая Харьковской области. Населенный пункт полностью перешел под контроль России. Военные установить триколор на подступах к памятнику Неизвестному Солдату.

Днем ранее сообщалось о продвижении российских войск в районе Лозового: в направлении Богуславки и Боровой. Военнослужащие также активно наносили удары по позициям ВСУ на холмах, которые находятся западнее населенного пункта.

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