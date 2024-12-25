Военные установили российский флаг в Лозовой

Военные установили российский флаг в городе Лозовая под Харьковом

Военнослужащие ВС РФ установили российский флаг в городе Лозовая Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Поясняется, что населенный пункт полностью перешел под контроль Российской армии. Бойцы решили установить триколор на подступах к памятнику Неизвестному Солдату.

На кадрах видно, как один из военных расправляет флаг и ставит его. При этом боец спокойно передвигается по открытой местности.

24 декабря подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские военные активно наносят удары по украинским позициям на холмах западнее Лозовой, где украинские войска создали ряд укрепрайонов. По его словам, потери ВСУ на этом участке серьезно возросли.