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08:47, 24 декабря 2024Бывший СССР

В ЛНР сообщили о продвижении российских военных в Харьковской области

Марочко: российские военные продолжают продвижение в районе Лозовой
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные продолжают продвижение в районе села Лозовая в Харьковской области. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«После освобождения и зачистки населенного пункта Лозовая (юго-западнее Стельмаховки) наши войска продолжили продвижение сразу в двух направлениях: в направлении Богуславки и Боровой», — написал он.

Кроме того, бывший военнослужащий сообщил, что российские военные активно наносят удары по украинским позициям на холмах западнее Лозовой, где украинские войска создали ряд укрепрайонов. По его словам, потери ВСУ на этом участке серьезно возросли.

Ранее Минобороны сообщило, что Российская армия заняла Лозовую.

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